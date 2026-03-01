عقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعي التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

استعراض خطة التعليم والتحديات

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني، بالإضافة إلى تطوير مبنى ديوان المديرية والإدارات التعليمية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 69 مليون جنيه، إلى جانب استعراض أبرز التحديات ووضع الحلول العملية للتعامل معها.

وأوضح مسؤولو التربية والتعليم أن إجمالي القوة البشرية بالمديرية يبلغ 47,194 معلمًا و16,229 إداريًا وفنيًا ووظائف أخرى، فيما يصل عدد المدارس إلى 1,967 مدرسة بمختلف المراحل (عام – فني – خاص – يابانية – متفوقين – رسمي).

كما تم عرض منظومة المتابعة الإلكترونية للعملية التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الرقابة الميدانية وسرعة الاستجابة للملاحظات والشكاوى.

التوسع في المدارس التجريبية واليابانية

استعرض الاجتماع خطة التوسع في إنشاء المدارس التجريبية ومدارس اللغات، إلى جانب إنشاء مدرسة يابانية بكل إدارة تعليمية، ومدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إضافة إلى مدارس تعليم أساسي جديدة في عدة مراكز، بهدف تقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية.

36 مدرسة باستثمارات 776 مليون جنيه

أكد محافظ المنوفية أن العمل جارٍ في 36 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وصيانة ورفع كفاءة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 776 مليون جنيه ضمن خطة العام الحالي.

وشملت المشروعات مدارس في مراكز أشمون، الباجور، منوف، تلا، بركة السبع، السادات، شبين الكوم، الشهداء، وقويسنا، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية المسندة لهيئة الأبنية التعليمية، مثل: تطوير ممشى منوف أمام معهد الأورام، تطوير ممشى تيمور بقويسنا، إنشاء وإحلال حملات ميكانيكية بعدد من القرى، واستكمال سوق إسكاروس بشبين الكوم، وإنشاء إدارة مرور الباجور بقرية أبخاص.

وشدد المحافظ على إزالة أي معوقات تعترض التنفيذ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة.