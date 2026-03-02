أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، الاثنين، نجاح قوات الدفاع في اعتراض طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، مؤكداً إحباط الهجوم دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض أدت إلى سقوط شظايا داخل محيط المصفاة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه سريعاً، مشيراً إلى أن بعض الشظايا سقطت بالقرب من أعيان مدنية ومدنيين.

من جانبه، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه عند الساعة 7:04 صباحاً تعرضت مصفاة تكرير البترول في مصفاة رأس تنورة لأضرار محدودة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض الطائرتين المسيّرتين في محيط المنشأة، ما أسفر عن نشوب حريق محدود تعاملت معه فرق الطوارئ فوراً، دون وقوع إصابات أو وفيات.