أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة

يواصل منتخب مصر استعداداته القوية لمواجهة البرازيل وديًا في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران ويبدأ مبارياته في كأس العالم بملاقاة بلجيكا ثم 15 يونيو ثم نيوزلندا يوم 22 من ذات الشهر وأخيرا إيران يوم 27.

ويؤدي المنتخب الوطني تدريباته الأخيرة استعدادا لودية البرازيل في ملعب هانتيجتون باند بمدينة كليفلاند الأمريكية، وهناك تركيز شديد من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه البروفة القوية قبل ملاقاة بلجيكا .

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرازيل الودية بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الواحدة صباح الأحد المقبل 7 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية، وتنقل قناة أون سبورت مباراة مصر والبرازيل ويعلق عليها بلال علام.

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