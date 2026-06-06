تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026 بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، داخل 52 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية وسط تشديدات أمنية.

مواد امتحانات اليوم الأول

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم في مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي خلال الفترة الاولى، والتربية الدينية خلال الفترة الثانية.

إجراءات مشددة لتأمين اللجان

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى التأكيد على اتخاذ اجراءات مشددة لتأمين اللجان، ومنها غلق بوابات المدارس التي تتضمن لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا مع بدء موعد الامتحان، وعدم السماح بتواجد أولياء في محيط اللجنة، ومنع دخول الهواتف المحمولة للجان، والتأكيد على مراكز توزيع ورق الأسئلة بتواجد الأسئلة داخل اللجان قبل بدء موعد الامتحانات.

تجهيز اللجان بكافة وسائل الراحة

وأوضحت وكيلة المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز 52 لجنة لاستقبال 3681 طالب وطالبة، وتزويدها بمراوح ومبردات مياه لمجابهة شدة الحرارة التي تسود المحافظة، وزائرة صحية، والتأكيد على رؤساء اللجان باتباع كافة التعليمات الخاصة بسير الامتحانات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشارت وكيلة المديرية إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.