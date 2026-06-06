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اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 06/06/2026 تعديل في 08:09 ص

الفنان العالمي فان دام

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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المتهم "و. ال." مدير الأعمال السابق للممثل العالمي جان كلود فان دام، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والقذف والتشهير.

تفاصيل محاكمة مدير أعمال فان دام السابق

بدأت تفاصيل القضية باتهام الفنان العالمي فان دام لمدير أعماله السابق بنشر صور مسيئة له عبر وسائل تقنية المعلومات، وتهديده والتشهير به، وإسناد وقائع من شأنها النيل من سمعته واعتباره.

كشفت أوراق القضية أن المتهم قام – بحسب الاتهامات – بابتزاز المجني عليه وطلب مبالغ مالية دون وجه حق، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى مسيء.

وأقام فان دام دعوى مدنية ضد المتهم، طالب فيها بتعويض مؤقت قدره 100001 جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، فيما تنظر المحكمة القضية للفصل فيها.

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فان دام تهمة الابتزاز محاكمة المتهم

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