أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية "الدور الأول" للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر بدء أعمالها اليوم السبت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

65 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية واللجان الامتحانية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة بلغ 65 ألفًا و397 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 180 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف نوعيات التعليم الفني.

تجهيز الاستراحات وتأمين اللجان

أشار "الديب" إلى الانتهاء من تجهيز 41 استراحة للمراقبين والملاحظين تضم 876 سريرًا، منها 23 استراحة للرجال بسعة 620 سريرًا، و18 استراحة للسيدات بسعة 256 سريرًا، مع توفير جميع الخدمات اللازمة للإقامة والإعاشة.

وأضاف أن المديرية نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع أي حالات طارئة.

حظر الهواتف المحمولة داخل اللجان

شددت المديرية على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع تطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

توزيع اللجان على نوعيات التعليم الفني

أوضح المهندس حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أن الامتحانات التحريرية تبدأ اليوم السبت 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026.

وأضاف أن اللجان تتوزع بواقع 124 لجنة للتعليم الصناعي العام والمهني ونظام الخمس سنوات تضم 47 ألفًا و178 طالبًا وطالبة، و15 لجنة للتعليم الزراعي تضم 6 آلاف و389 طالبًا وطالبة، و39 لجنة للتعليم التجاري تضم 11 ألفًا و598 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى لجنة للتعليم الفندقي تضم 232 طالبًا وطالبة.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

أعلنت المديرية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات.

وأكد وكيل الوزارة متابعة تجهيز الاستراحات واستقبال رؤساء اللجان وتسليمهم مهام العمل وتسكينهم داخل الاستراحات المخصصة لهم، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة طوال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى جاهزية المديرية الكاملة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.