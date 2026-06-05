إعلان

أسيوط الجديدة تحصّن 150 كلبًا حرًا ضمن حملة لمكافحة السعار (صور)

كتب : محمود عجمي

10:09 م 05/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (3)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (5)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (6)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (7)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (2)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (8)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (10)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (9)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (11)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (13)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (12)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (14)
  • عرض 15 صورة
    تحصين 150 كلبًا حرًا بأسيوط الجديدة (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملات ميدانية موسعة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، في إطار دعم المبادرة المصرية "مصر خالية من السعار 2030"، بما يسهم في تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

مشاركة مجتمعية لدعم الجهود

شهدت الحملة مشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمناء والمتطوعين، لتعزيز الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم الصحة العامة وتشجيع التعامل الحضاري مع الكلاب الحرة.

تغطية واسعة لمناطق المدينة

استهدفت الحملة عددًا من المناطق والأحياء بمدينة أسيوط الجديدة، بهدف تقليل مخاطر انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز عوامل الأمان الصحي داخل المجتمع.

تحصين 150 كلبًا ضمن الحملة

أسفرت جهود الحملة عن تحصين نحو 150 كلبًا حرًا، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بمرض السعار، ودعم توجهات الدولة للقضاء عليه وفق الخطة القومية للصحة العامة.

أنشطة توعوية لتعزيز الوقاية

تضمنت الحملة أنشطة توعوية ميدانية لتعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وطرق الوقاية من حالات العقر، والإجراءات الصحية الواجب اتباعها حال التعرض للإصابات.

خطة متكاملة لاستمرار الجهود

أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل العلمي والحضاري مع ظاهرة الكلاب الحرة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار حملات التحصين والتوعية لدعم مستهدف «مصر خالية من السعار 2030».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحصين الكلاب سعار الكلب الطب البيطري أسيوط الكلاب الضالة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الميول أعلى من الطبيعي.. ننشر تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لعقاري كفر طهرمس
أخبار مصر

الميول أعلى من الطبيعي.. ننشر تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لعقاري كفر طهرمس
30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"
شئون عربية و دولية

30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"

أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة
رياضة محلية

أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة
الإفتاء تحذر: المراهنات الإلكترونية ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا
فتاوى متنوعة

الإفتاء تحذر: المراهنات الإلكترونية ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
أخبار مصر

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس