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شن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملات ميدانية موسعة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، في إطار دعم المبادرة المصرية "مصر خالية من السعار 2030"، بما يسهم في تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

مشاركة مجتمعية لدعم الجهود

شهدت الحملة مشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمناء والمتطوعين، لتعزيز الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم الصحة العامة وتشجيع التعامل الحضاري مع الكلاب الحرة.

تغطية واسعة لمناطق المدينة

استهدفت الحملة عددًا من المناطق والأحياء بمدينة أسيوط الجديدة، بهدف تقليل مخاطر انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز عوامل الأمان الصحي داخل المجتمع.

تحصين 150 كلبًا ضمن الحملة

أسفرت جهود الحملة عن تحصين نحو 150 كلبًا حرًا، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بمرض السعار، ودعم توجهات الدولة للقضاء عليه وفق الخطة القومية للصحة العامة.

أنشطة توعوية لتعزيز الوقاية

تضمنت الحملة أنشطة توعوية ميدانية لتعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وطرق الوقاية من حالات العقر، والإجراءات الصحية الواجب اتباعها حال التعرض للإصابات.

خطة متكاملة لاستمرار الجهود

أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل العلمي والحضاري مع ظاهرة الكلاب الحرة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار حملات التحصين والتوعية لدعم مستهدف «مصر خالية من السعار 2030».