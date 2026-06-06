تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، داخل 509 لجنة موزعة على كافة الإدارات التعليمية التسع.

119 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 119 ألفًا و435 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة.

فيما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية.

غرف عمليات رئيسية

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مشددًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام بإجراءات تأمين أوراق الأسئلة وأعمال الكنترولات والتصحيح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.