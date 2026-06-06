إعلان

اليوم .. 119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:59 ص 06/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، داخل 509 لجنة موزعة على كافة الإدارات التعليمية التسع.

119 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 119 ألفًا و435 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة.

فيما يؤدي 599 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية.

غرف عمليات رئيسية

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مشددًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام بإجراءات تأمين أوراق الأسئلة وأعمال الكنترولات والتصحيح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية محافظة المنيا تعليم المنيا اختبارات الدبلومات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 14 قرية بمركز ملوي بالمنيا
أخبار المحافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 14 قرية بمركز ملوي بالمنيا

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين
مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا
شئون عربية و دولية

مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا
"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات
أخبار المحافظات

"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس