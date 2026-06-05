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السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر علوان بطوخ (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

09:30 م 05/06/2026
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    إخماد حريق بمحول كهرباء في كفر علوان
  • عرض 3 صورة
    إخماد حريق بمحول كهرباء في كفر علوان

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شهدت قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية نشوب حريق داخل أحد محولات الكهرباء، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة من موقع الحادث، وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

تحرك عاجل للسيطرة على الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

السيطرة والفحص

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد للنيران إلى المناطق المحيطة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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كفر علوان حريق بمحول كهرباء الحماية المدنية طوخ

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