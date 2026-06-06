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الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين

كتب : مصراوي

07:24 ص 06/06/2026 تعديل في 07:27 ص

الحرس الثوري الإيراني

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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت، إلى جانب منشآت وصفها بأنها تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم"، أوضح البيان أن طهران استهدفت كذلك ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، بعد تحذيرات وجهتها قوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مشيرًا إلى أنه تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، بينما عادت أخرى أدراجها.

وأضاف البيان أن طائرات مسيّرة أمريكية قصفت منشآت اتصالات في قشم وسيريك، قبل أن يرد الحرس الثوري باستهداف القاعدتين الأمريكيتين في الكويت هما قاعدة علي السالم، ومنشآت هامة متبقية تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، بصواريخ باليستية".

وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من أن تكرار هذه العمليات قد يؤدي إلى ردود أوسع، ملوحًا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز في حال استمرار ما وصفه بالعدوان الأمريكي.

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الحرس الثوري الإيراني الكويت إيران البحرين الأسطول الخامس

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