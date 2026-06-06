أعلنت هندسة كهرباء مركز ملوي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس أحمد أمين رئيس الشبكة، عن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت، عن 14 قرية، وذلك لإجراء أعمال المراجعة العامة والصيانة الدورية، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر فصل الكهرباء عن المناطق التالية:

- مغذي نزلة تندة ويشمل قرى :

تندة – نزلة تندة – واصف ـ سنجرج ـ نجع مركب ـ نجع مدور ـ نجع مؤمن ـ نجع هريدي.

- مغذي نواي ويشمل قرى :

نواي – حسونة – الإدارة .

- مغذي البياضية ويشمل قرى :

البياضية– دير الملاك .

- مغذي قلبا ويشمل قرية قلـبا .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بصورة طبيعية.