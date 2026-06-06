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اليوم .. قطع الكهرباء عن 14 قرية بمركز ملوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:12 ص 06/06/2026 تعديل في 02:36 ص

قطع التيار الكهرباء

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أعلنت هندسة كهرباء مركز ملوي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس أحمد أمين رئيس الشبكة، عن فصل التيار الكهربائي اليوم السبت، عن 14 قرية، وذلك لإجراء أعمال المراجعة العامة والصيانة الدورية، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر فصل الكهرباء عن المناطق التالية:

- مغذي نزلة تندة ويشمل قرى :

تندة – نزلة تندة – واصف ـ سنجرج ـ نجع مركب ـ نجع مدور ـ نجع مؤمن ـ نجع هريدي.

- مغذي نواي ويشمل قرى :

نواي – حسونة – الإدارة .

- مغذي البياضية ويشمل قرى :

البياضية– دير الملاك .

- مغذي قلبا ويشمل قرية قلـبا .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بصورة طبيعية.

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