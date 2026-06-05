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رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية يتفقد الاستعدادات النهائية للامتحانات (صور)

كتب : رضا السيد

09:34 م 05/06/2026
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    رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية يتفقد الاستعدادات للامتحانات
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    مراكز الأسئلة
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    متابعة الجاهزية

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أجرى الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، جولة ميدانية لمتابعة مراكز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للامتحانات المقرر انطلاقها غدًا السبت.

تأمين وحفظ أوراق الامتحانات

وخلال الجولة، اطمأن رئيس المنطقة على جاهزية مراكز الأسئلة ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لتأمين وحفظ أوراق الأسئلة، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وسرية الامتحانات.

جاهزية فرق العمل وغرف العمليات

وأكد أحمد عبد الشافي، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، جاهزية فرق العمل المكلفة بمتابعة وتأمين مراكز الأسئلة، مشيرًا إلى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

تجهيز 8 لجان امتحانية

وأشاد رئيس المنطقة بجهود القائمين على مراكز الأسئلة، مؤكدًا أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تجهيز 8 لجان على مستوى الإدارات المختلفة، وتزويدها بكافة الإمكانات لراحة الطلاب، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة وأخرى فرعية بكل مدينة لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة.

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