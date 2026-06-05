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منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:37 م 05/06/2026
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كشف مصطفى كساب، قائد فريق "وحوش النيل"، أن أعمال البحث عن جثمان غريق بمياه نهر النيل في مدينة القناطر الخيرية مستمرة منذ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ والمتطوعين.

وأوضح أن عمليات البحث خلال 10 أيام أسفرت عن انتشال 11 جثمانًا لغرقى من محافظات مختلفة، من بينها محافظات الصعيد وبني سويف، حيث تم التعرف على هوياتهم وتسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التيارات المائية وأثرها على تجمع الجثامين

وأشار "كساب" إلى أن طبيعة حركة المياه بمحيط خزان القناطر الخيرية تؤدي إلى تجمع بعض الجثامين القادمة من محافظات بعيدة، ما يفسر العثور على حالات غرق من خارج نطاق المحافظة.

نقل الجثامين وتسليمها للأهالي

وأضاف أنه تم نقل جميع الجثامين التي تم العثور عليها إلى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية، قبل تسليمها إلى أسرهم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

استمرار البحث عن غريق مجهول الهوية

وأكد أن هناك حالة واحدة لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث المكثفة في نهر النيل بمحيط القناطر الخيرية لحين الوصول إليها.

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فرق الإنقاذ بالقناطر انتشال غريق نهر النيل القليوبية

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