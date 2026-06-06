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اليوم.. 30 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

08:00 ص 06/06/2026

مديرية التربية والتعليم بأسوان

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تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسي 2025 / 2026، بعد استكمال كافة الاستعدادات لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب

قال الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه تم الانتهاء من تجهيز 216 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 30 ألفًا و213 طالبًا وطالبة بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)، على أن تستمر الامتحانات في الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

أوضح مدير المديرية أن غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، ستكون على أهبة الاستعداد لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات.

تجهيز الكنترولات لضمان دقة التصحيح

كما تم تجهيز مقار اللجان والكنترولات الخاصة بتقدير الدرجات، لضمان تنفيذ أعمال التصحيح والمراجعة بدقة وسرعة، مع توفير الأجواء الملائمة للعاملين في أعمال الكنترول، لضمان انتظام العملية الامتحانية بشكل كامل.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية فى أسوان

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