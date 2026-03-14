سقوط نخلة داخل مبنى تعليمي فى الإسكندرية بسبب الرياح -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:04 م 14/03/2026
    سقوط نخلة داخل مبنى تعليمي بالإسكندرية٤
    سقوط نخلة داخل مبنى تعليمي بالإسكندرية
    سقوط نخلة داخل مبنى تعليمي بالإسكندرية ١

تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، في سقوط نخلة داخل أحد المباني الفرعية التابعة لإدارة وسط التعليمية، تزامنًا مع موجة من الطقس السيئ ونشاط الرياح التي بلغت سرعتها 50 كم/ ساعة، وذلك دون وقوع أي إصابات.

تحرك فوري لرفع النخلة ومنع إعاقة الحركة

تلقت الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات المحافظة إخطارًا بسقوط نخلة داخل أحد المباني الفرعية بمنطقة وسط التعليمية، وانتقلت إدارة الحدائق بحي وسط مصحوبة برجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وأوضحت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط، أنه جرى رفع النخلة وتجزيئها لضمان عدم إعاقة الحركة داخل المبنى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعامل فورا مع تداعيات التقلبات الجوية.
بينما تواصل غرف العمليات بالأحياء متابعة الموقف الميداني لرفع أي آثار ناجمة عن الرياح الشديدة في مختلف أنحاء المدينة.

تحذيرات رسمية من رياح الـ 50 كم/ساعة

وتعرضت أحياء الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي لموجة من الطقس السيئ، شملت انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا تحذيريًا للمواطنين، ناشدتهم فيه بتوخي الحذر والحيطة نتيجة استمرار سرعة الرياح التي تصل إلى نحو 50 كم/ساعة، حرصًا على سلامتهم ومنعًا للتعرض للمخاطر.

طقس الإسكندرية الحماية المدنية سقوط نخلة الطقس السيئ

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
شئون عربية و دولية

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
حوادث وقضايا

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية
"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It
دراما و تليفزيون

"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It

