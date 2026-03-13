تجمع المئات من الأسر والنساء والأطفال مساء اليوم الجمعة، خلال حفل الإفطار الجماعي "المنصورة هتفطر مع بعض" للعام الثامن على التوالي بممشى المنصورة السياحي بمنطقة توريل بمحافظة الدقهلية.

وحرص الأهالي على المشاركة بمائدة الإفطار الجماعية رغم تقلبات الطقس السيئ والرياح الشديدة المثيرة التربة وسقوط خفيف الأمطار.

وأقيمت المائدة تحت تأمين شرطي من قبل قسم شرطة ثان المنصورة وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

وشهدت المائدة إقامة احتفالية كبرى لإسعاد الأطفال والأسر التي حضرت للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي.