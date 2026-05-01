تحدث الفنان الكبير هاني شاكر في لقاء تلفزيوني سابق عن حبه الكبير لنادي الزمالك، وذلك خلال وجوده ضيفا ببرنامج "زملكاوي" تقديم الإعلامي الرياضي خالد الغندور ويعرض على قناة "الزمالك" الرسمية.

وعن حبه لنادي الزمالك قال: "وأنا صغير ودوني الكونسرفاتوار بدرس الموسيقى وعزف البيانو وكنت انتساب بروح يوم واحد في الأسبوع، ودخلت في أشبال الزمالك زمان بس مش كتير بس ملعبتش كتير وبعد كده الفن والدراسة خدتني منها، وكان حبي لنادي الزمالك واضح من زمان وكل جماهير الكرة احترمت ده إن أنا مبضحكش عليهم".

وتابع: "أنا زملكاوي وبحب الأهلي جدا ولاعيبة كتير من الأهلي أصدقائي وحبايبي زي لاعيبة نادي الزمالك اللي بعتز بيهم، ابني أهلاوي وحبي للزمالك لا يمنع أبدا حبي واحترامي للنادي الأهلي، وعارف قيمة الزمالك والأهلي يعني إيه في مصر".

واستكمل:"أخويا الكبير كان بياخدني ماتشات الزمالك ويشلني على كتفه وأنا عندي 6 سنوات، ويفضل طول الماتش يغني يازمالك يامدرسة لعب وفن وهندسة، وانا أغني وراه وهو اللي حببني جدًا في الزمالك".



الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر على "فيسبوك" يطلب الدعاء له

طالب الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر على "فيسبوك"، جمهوره ومحبيه الدعاء له في محنته الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لـ هاني شاكر، على فيسبوك: "اللهم يا شافي يا معافي، أشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقما، وخفّف عنه كل ألم، وردّ إليه صحته وعافيته، وأحفظه بعينك التي لا تنام، واجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة له يا رب العالمين".

بكاء نادية مصطفى على الهواء بسبب حالة هاني شاكر الصحية

لم تتمالك الفنانة نادية مصطفى دموعها وأجهشت في البكاء خلال حديثها عن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر وسط دعوات الملايين من جمهوره ومحبيه.

حلت الفنانة نادية مصطفى ضيفة على برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي ويعرض على قناة "الحدث اليوم"، وتحدث خلال المداخلة عن كواليس حالة الفنان هاني شاكر الصحية، كما أعربت عن انزعاجها بسبب تداول شائعات حول وفاته.

وعن الفنان هاني شاكر قالت: "فنان وقامة كبيرة أوي العالم العربي كله أجمع عليها على فنه واحترامه وانسانيته، وبالنسبة لي المهمة صعبة وصعبة اكتر لاني بتكلم على اخ وعشرة عمر انا وهاني ونهلة أصدقاء عمر حقيقي، وانا كنت رافضة اني اعمل مداخلة، وأهم حاجة عندنا اننا ندعي لهاني ويستاهل كل الخير واننا ندعي له بصدق وبقلب والأزمة والمحنة دي تمر".

وتابعت"وفي ناس كتير بتقول كلام ملوش أساس من الصحة، وناس مالهمش علاقة بالحدث بيتدخلوا في الحدث ومعرفش ايه المبررات بتاعتهم، وكان لازم انهاردة اقف واقفة عشان أتكلم".

وعن تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية قالت: "هو دلوقتي الوضع كما هو عليه من ساعة مشكلة التنفس مفيش تحسن ولا فيه تدهور، وده كلام من نهلة زوجته، وانا بخاف أتكلم عن هاني بخاف انفعل وممكن يدي صورة مش حلوة للناس".

وتأثرت نادية مصطفى وأجهشت في البكاء بسبب حالة الفنان هاني شاكر وقالت: "أنا عملت المداخلة دي عشان اشكر كل الناس اللي قالت كلمة حق، واللي تمنوا لهاني بالخير والصحة وادعوا له بقلب وبصدق، وانا من جوايا ومن قلبي بقول يارب يرجع لنا بألف سلامة يارب".

اقرأ أيضا:

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات لمطربين

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها



