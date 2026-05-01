"كان بيختصر الطريق".. ضبط سائق أتوبيس يسير عكس الاتجاه بالشروق

كتب : صابر المحلاوي

07:58 م 01/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

التحفظ على أتوبيس منتهي التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المشار إليه، وتبين أنه منتهى التراخيص، كما تم ضبط قائده، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة وله معلومات جنائية.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
أخبار مصر

توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم
علاقات

من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم
حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة
قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
أخبار مصر

توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة

