كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

التحفظ على أتوبيس منتهي التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المشار إليه، وتبين أنه منتهى التراخيص، كما تم ضبط قائده، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة وله معلومات جنائية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

