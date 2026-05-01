خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، عقب وفاة موظف بالمستشفى التخصصي، بعد ساعة واحدة فقط من وفاة ابنته التي كانت تصارع مرض السرطان داخل أحد المستشفيات المتخصصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض "رجب ح. ع." لوعكة صحية مفاجئة تزامنت مع رحلة علاج نجلته "مريم" من مرض السرطان داخل مستشفى 57357، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث جرى نقله إلى العناية المركزة منذ نحو أسبوع، وظل تحت الرعاية الطبية حتى وافته المنية.

وفي صباح اليوم، توفيت نجلته متأثرة بإصابتها بالمرض، ولم تمضِ سوى ساعة واحدة حتى لحق بها الأب داخل العناية المركزة، في مشهد إنساني مؤثر ترك صدمة كبيرة بين الأهالي.

إشادات بحسن السيرة والخلق

وأشاد عدد من زملاء الفقيد بحسن سيرته وأخلاقه، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين الجميع، ويتميز بخفة الظل ومساعدة الآخرين، ما جعل خبر وفاته يمثل صدمة كبيرة داخل القرية وخارجها.

حالة حزن واسعة بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشنطور، الذين نعوا الأب وابنته بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.