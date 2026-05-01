الهروب من كمين الإسماعيلية.. كيف قاد حادث تصادم لضبط هارب من المؤبد؟

كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي مصور، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا على نطاق واسع، يوثق لحظات حاسمة لواقعة هروب متهور قام بها قائد سيارة "ملاكي" من إحدى الحملات المرورية في محافظة الإسماعيلية.

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تطورت محاولة الفرار السريعة لتسفر عن اصطدام مروعٍ بعدد من السيارات في الطريق العام، مما أثار حالة من الارتباك استدعت تدخلًا أمنيًا حاسمًا لضبط الموقف وتحديد هوية المتورطين.

تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى 30 أبريل الماضي، حين كانت الأجهزة الأمنية تمارس مهامها المعتادة لضبط الشارع وتحقيق الانضباط المروري.

تفاصيل الاستيقاف المروري

في التفاصيل التي وردت أمنيًا، بدأت الواقعة الموثقة أثناء تنفيذ حملة مرورية روتينية ومكثفة استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية الواقعة في النطاق الجغرافي لدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبينما كانت القوات الأمنية تقوم بدورها الميداني في تنظيم حركة السير والتأكد من التزام السائقين بالقواعد، بادرت إلى استيقاف إحدى السيارات الملاكي بهدف إجراء الفحص المعتاد للتراخيص والتأكد من سلامة موقفها القانوني.

في تلك اللحظة، اتخذ الموقف مسارًا غير متوقع.

فرار واصطدام متسلسل

رفض قائد السيارة بشكل قاطعٍ الامتثال للتعليمات الأمنية الصادرة له بالتوقف، واتخذ قرارًا بالهرب من موقع الحملة بأقصى سرعة ممكنة.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة في بيانها التفصيلي، انطلق السائق بمركبته محاولًا الإفلات من قبضة رجال المرور، وتسبب هذا السلوك المتهور في فقدان السيطرة ووقوع حادث مروري.

انتهت محاولة الهروب باصطدام السيارة الهاربة بثلاث سيارات أخرى تصادف مرورها في ذات الطريق بشكل طبيعيٍ، مما أدى إلى تعقيد الموقف الميداني وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

سقوط الراكب الأول

وفي السياق ذاته، تحركت القوة الأمنية المتواجدة في محيط الحادث بفاعلية واحترافية للسيطرة على التداعيات الناجمة عن محاولة الفرار والتصادم.

تمكنت العناصر الشرطية، طبقًا للبيان المصور، من إحكام قبضتها وضبط أحد الأشخاص الذين كانوا يستقلون السيارة الملاكي المعنية قبل أن يتمكن من الفرار من مسرح الواقعة.

وبإجراء التحريات المبدئية السريعة وفحص السجل الجنائي لهذا الراكب المضبوط، تبين أنه يمتلك سجلًا قانونيًا يستوجب التوقيف الفوري.

أحكام جنائية سابقة

كشفت عملية الفحص الأمني للمتهم الأول المضبوط بموقع الحادث عن تفاصيل قانونية بالغة الأهمية، حيث تبين أنه شخص عاطل عن العمل، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة إحدى قضايا المخدرات.

وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية إلى أن هذا الشخص مقيم في دائرة مركز شرطة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وهو ما يفسر الدوافع الحقيقية وراء محاولة الهروب من الحملة المرورية، لتفادي الكشف عن هويته وتنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحقه.

اقرأ أيضًا: مطاردة مثيرة في شوارع الإسماعيلية تنتهي بسقوط هارب من المؤبد

ضبط السائق الهارب

لاحقًا وبعد وقوع الاصطدام مباشرة، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتعقب قائد السيارة الأصلي الذي لاذ بالفرار تاركًا خلفه أضرارًا مادية وحالة من الفوضى.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات الدقيقة عن نجاح القوات في تحديد هوية الشخص الهارب وضبطه في وقت لاحق.

ووفقًا لسجلات وزارة الداخلية التي تضمنها البيان، تبين أن هذا السائق مقيم أيضًا في النطاق الجغرافي لدائرة مركز شرطة أبو صوير، وتلاحقه أحكام قضائية سابقة، حيث اتضح أنه محكوم عليه بالحبس لمدة سنتين في إحدى القضايا.

اعترافات وإجراءات حاسمة

فور إلقاء القبض عليه، واجهت الجهات المختصة قائد السيارة بالتهم المنسوبة إليه وبمقطع الفيديو الذي يوثق تفاصيل الحادثة بالكامل.

وأقر المتهم خلال مجريات الاستجواب بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه في البيان، مبررًا تصرفه بالهروب بخشيته من ضبطه واقتياده لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه سلفًا.

وبناءً على إرشاداته وتصريحاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث وضبطها.

وتقرر رسميًا التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المعنية.