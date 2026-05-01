الدوري المصري

الزمالك

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي

كتب- محمد الميموني:

07:56 م 01/05/2026
أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أمنيته بفوز الأهلي في مواجهة اليوم أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال فرج عامر عن مباراة الأهلي والزمالك؟

وكتب عامر عبر حسابه على موقع إكس: "أتمنى فوز الأهلي اليوم على الزمالك، ولكن لي ملاحظة لازم أقولها، الأهلي اليوم إداريًا وفنيًا ولاعبين ليس له علاقة نهائيًا بالأهلي اللي إحنا نعرفه من قريب أو بعيد واللي ارتبطنا به وحبناه".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، 8 مساء.

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 الزمالك.. حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء
العشق القاتل.. كيف يهدد توتر كرة القدم حياة اللاعبين والمشجعين؟
من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم
حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل
