إعلان

بالصور ـ جماهير أسيوط تشد الرحال إلى القاهرة لمساندة الزمالك في قمة الأهلي

كتب : محمود عجمي

04:49 م 01/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (6)
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (7)
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    شباب أسيوط يتوجهون إلى القاهرة لمؤازرة الزمالك (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص العشرات من شباب محافظة أسيوط على السفر إلى القاهرة لمؤازرة فريقهم الزمالك، حيث ارتدوا القمصان البيضاء ورفعوا الأعلام التي تحمل اسم القلعة البيضاء، قبل استقلالهم القطار متجهين إلى العاصمة، قاطعين مئات الكيلومترات دعمًا لفريقهم.

صور من محطة القطار قبل انطلاق الرحلة

وقام مشجعو الزمالك بنشر صور لهم من على أرصفة محطة قطار أسيوط، وكذلك من داخل عربات القطار، في أجواء غمرها الحماس والترقب، وذلك قبل مغادرتهم صباح اليوم الجمعة متجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة.

قمة مرتقبة في دوري نايل

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم الجمعة، في الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل، في مباراة توصف بأنها واحدة من أكثر اللقاءات إثارة هذا الموسم.

صراع القمة على لقب الدوري

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على حصد لقب الدوري المحلي، حيث يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يضفي على المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط الزمالك الأهلي استاد القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

