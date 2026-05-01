الداخلية تكشف حقيقة منشور تغيب فتاة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بمحافظة بورسعيد.

حقيقة منشور تغيب فتاة ببورسعيد

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول من عامل مقيم بدائرة القسم بغياب نجلته، وتبلغ من العمر 20 عامًا، عقب خروجها من منزل الأسرة نتيجة خلافات عائلية.

وأضافت التحريات أنه عقب البلاغ، حضر المبلغ إلى ديوان القسم وبرفقته نجلته، وقرر بعودتها إلى المنزل دون وقوع أي مكروه لها.

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها تركت منزل أسرتها على خلفية ذات الخلافات، وأقامت لدى إحدى صديقاتها بمحافظة القاهرة حتى عودتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

اقرأ أيضا:

