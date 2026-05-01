أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم صيف 2026، تحت شعار "شواطئ بلا غرقى"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الإنقاذ البحري، واستكمالًا لخطة حماية أرواح المصطافين ورفع كفاءة الأمان والسلامة على الشواطئ.

تنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ، لوضع خطة متكاملة لتأمين الشواطئ وضمان الجاهزية الفنية والبدنية لفرق الإنقاذ قبل بدء الموسم الصيفي.

جولات ميدانية من أبو قير حتى الكيلو 21

ونفذت لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولات ميدانية شاملة على شواطئ المحافظة، بدءًا من منطقة أبو قير شرقًا وحتى الكيلو 21 غربًا، للوقوف على مستوى الجاهزية وتحديد الاحتياجات الفنية لكل شاطئ.

تطبيق الكود المصري للإنقاذ البحري

وتم التركيز على تطبيق "الكود المصري للإنقاذ" كمرجعية أساسية لمنظومة السلامة، والذي يحدد معايير توزيع المنقذين، ومواصفات أبراج المراقبة، وأماكن الخطوط العائمة، وآليات التدخل السريع في حالات الطوارئ.

تصنيف الشواطئ وتوزيع عناصر الإنقاذ

كما جرى تصنيف الشواطئ وفق طبيعة كل قطاع، حيث تم تقسيم شواطئ القطاع الشرقي حسب كثافة الرواد، بينما تم تصنيف القطاع الغربي وفق المساحات الجغرافية، بما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة لعناصر الإنقاذ والإسعافات الأولية.

تحديد الاحتياجات وإلزام المستأجرين بالاشتراطات

وحددت اللجنة الاحتياجات الفعلية لكل شاطئ من أبراج مراقبة، وأعداد منقذين، ورايات تحذيرية، إلى جانب إلزام مستأجري الشواطئ بالاشتراطات المنظمة لمنظومة الإنقاذ، مع عقد اجتماعات توعوية لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يعزز مكانة الإسكندرية كأحد أبرز المقاصد السياحية في مصر.