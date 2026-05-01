إعلان

"شواطئ بلا غرقى".. الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى لموسم الصيف (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:01 م 01/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى لموسم الصيف
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم صيف 2026، تحت شعار "شواطئ بلا غرقى"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الإنقاذ البحري، واستكمالًا لخطة حماية أرواح المصطافين ورفع كفاءة الأمان والسلامة على الشواطئ.

تنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ، لوضع خطة متكاملة لتأمين الشواطئ وضمان الجاهزية الفنية والبدنية لفرق الإنقاذ قبل بدء الموسم الصيفي.

جولات ميدانية من أبو قير حتى الكيلو 21

ونفذت لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولات ميدانية شاملة على شواطئ المحافظة، بدءًا من منطقة أبو قير شرقًا وحتى الكيلو 21 غربًا، للوقوف على مستوى الجاهزية وتحديد الاحتياجات الفنية لكل شاطئ.

تطبيق الكود المصري للإنقاذ البحري

وتم التركيز على تطبيق "الكود المصري للإنقاذ" كمرجعية أساسية لمنظومة السلامة، والذي يحدد معايير توزيع المنقذين، ومواصفات أبراج المراقبة، وأماكن الخطوط العائمة، وآليات التدخل السريع في حالات الطوارئ.

تصنيف الشواطئ وتوزيع عناصر الإنقاذ

كما جرى تصنيف الشواطئ وفق طبيعة كل قطاع، حيث تم تقسيم شواطئ القطاع الشرقي حسب كثافة الرواد، بينما تم تصنيف القطاع الغربي وفق المساحات الجغرافية، بما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة لعناصر الإنقاذ والإسعافات الأولية.

تحديد الاحتياجات وإلزام المستأجرين بالاشتراطات

وحددت اللجنة الاحتياجات الفعلية لكل شاطئ من أبراج مراقبة، وأعداد منقذين، ورايات تحذيرية، إلى جانب إلزام مستأجري الشواطئ بالاشتراطات المنظمة لمنظومة الإنقاذ، مع عقد اجتماعات توعوية لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يعزز مكانة الإسكندرية كأحد أبرز المقاصد السياحية في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة جوية في تكساس.. مصرع 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة صغيرة
شئون عربية و دولية

كارثة جوية في تكساس.. مصرع 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة صغيرة
السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
رياضة محلية

أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
أخبار مصر

توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. 5 نجوم يدعمون القلعة الحمراء
زووم

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. 5 نجوم يدعمون القلعة الحمراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري