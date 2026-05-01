إهناسيا التخصصي تواصل القضاء على قوائم الانتظار بـ61 عملية جراحية (صور)

كتب : حمدي سليمان

06:16 م 01/05/2026
    مستشفى إهناسيا التخصصي
    نجاح 61 جراحة متنوعة بمستشفى إهناسيا التخصصي (3)

أعلن محمد يوسف، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف، نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء 61 عملية جراحية متنوعة خلال 5 أيام، تنوعت بين 19 عملية ذات مهارة، و34 عملية كبرى، و3 عمليات متوسطة، و5 عمليات صغرى، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية دقيقة ومتطورة.

عمليات جراحة المخ والأعصاب

وأوضح مدير المستشفى أن قسم جراحة المخ والأعصاب أجرى 11 عملية جراحية، تضمنت 9 عمليات لعلاج الانزلاق الغضروفي وتثبيت الفقرات وتوسيع القناة العصبية، بالإضافة إلى عملية تسليك عصب باليد، وأخرى لاستكشاف جراحي لجرح بالظهر.

قسم النساء والتوليد

وشهد قسم النساء والتوليد إجراء 33 عملية جراحية، من بينها 29 عملية قيصرية، و3 عمليات كحت وتفريغ، إلى جانب التعامل جراحيًا مع حالة سقوط مهبلي.

جراحة العظام والمفاصل

وأجرى قسم العظام 5 عمليات جراحية متنوعة، شملت استخراج أسلاك معدنية من الفخذ الأيسر، وعلاج كسر بمفصل الفخذ باستخدام الشرائح والمسامير، بالإضافة إلى عمليتي تركيب أسلاك معدنية، وعملية تركيب مسمار نخاعي.

قسم الجراحة العامة

كما تم إجراء 4 عمليات جراحية بقسم الجراحة العامة، تضمنت عمليتي استئصال زائدة دودية، وحالتين لاستكشاف جراحي بالبطن.

جراحة الأوعية والمسالك البولية

وشهد قسم جراحة الأوعية الدموية تركيب حالتي "ماهوكر"، فيما أجرى قسم المسالك البولية 4 عمليات شملت منظاري حالب، ومنظار كلى، وعملية إزالة حصوة بالمثانة.

جراحات التجميل والأسنان

وفي قسم جراحة التجميل، تم إجراء عملية إصلاح جرح متهتك مع غرز ثانوية، بينما شهد قسم جراحة الفم والأسنان إجراء حالة حشو أسنان.

جهود مستمرة لتحسين الخدمة الطبية

وأكد مدير المستشفى استمرار العمل بكامل الطاقة لتقديم خدمات طبية متميزة، مع دعم خطة وزارة الصحة لتقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

