أعلن متحف شرم الشيخ اختيار قطعة العرض المتحفي لشهر مايو، والتي جرى اختيارها لتتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا لدور العمال في بناء المجتمعات عبر مختلف العصور.

دور العمال في بناء الحضارات

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن عيد العمال مناسبة عالمية تُحتفل بها في الأول من مايو من كل عام، تكريمًا لجهود العمال ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين ظروف العمل وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وأوضح مدير المتحف، أن أهمية العمال ظهرت بوضوح منذ العصور المصرية القديمة، حيث ساهموا في تشييد المعابد والأهرامات، وتنظيم الحرف والصناعات، بما يعكس مكانتهم الأساسية في بناء الحضارة المصرية.

قطعة العرض المتحفي لشهر مايو

وأكد مدير المتحف، أنه تم اختيار تمثال من الحجر الجيري ليكون القطعة المتحفية الرئيسية لشهر مايو، حيث يجسد تمثالًا لإحدى الخادمات في وضعية انحناء إلى الأمام، وهي تقوم بعصر منقوع الخبز على مصفاة في إطار عملية تخمير الجعة.

ملامح فنية وتاريخية مميزة

ويتميز التمثال بملامح دقيقة تعكس تفاصيل الوجه بوضوح، إذ تبدو الشخصية وكأنها تنظر إلى من حولها، كما يظهر الشعر قصيرًا للغاية، بينما تحمل القاعدة نقشًا هيروغليفيًا منفذًا بأسلوب الحفر الغائر.

مصدر أثري من سقارة

وأشار "حسنين" إلى أن التمثال يعود إلى الدولة القديمة، ومصدره منطقة سقارة، ويُعد من القطع الأثرية المصنوعة من الحجر الجيري التي تعكس الحياة اليومية في مصر القديمة.