قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الأمريكي ترامب لن يُكمل ولايته، متوقعًا أن يخلفه نائبه فانس في منصب الرئاسة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن محاولات اغتيال ترامب المتكررة تمثل مؤشرًا على نهاية مبكرة لرئاسته، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تعكس صراعًا داخليًا مع ما يُعرف بالدولة العميقة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لن يستمر حتى عام 2027، مؤكدًا أنه سينهار قبل ذلك التاريخ وفق سيناريو مشابه لما حدث مع نظام صدام حسين الذي استمر 13 عامًا قبل سقوطه.

وتابع أن نظام الملالي في إيران يعيش مرحلة "وقت إضافي" بعد انتهاء صلاحيته، موضحًا أن ما يحدث الآن يشبه الدقائق الأخيرة في مباراة كرة القدم قبل صافرة النهاية.

وشدد عكاشة على أن غياب ظهور مجتبى خامنئي خلال الأشهر المقبلة يعكس أن النظام بلا رأس فعليًا، معتبرًا أن الحديث عن خلافة خامنئي مجرد محاولة لتغطية الأزمة الداخلية.

وأكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن خامنئي لم يُدفن حتى الآن رغم وفاته، مشيرًا إلى أن النظام يخشى إعلان ذلك رسميًا خوفًا من انهيار صورته أمام الداخل والخارج، خاصة في ظل تصاعد المعارضة الداخلية.

وشدد عكاشة على أن النظام الإيراني يواجه لحظة حاسمة، حيث المعارضة الداخلية شرسة، والنظام العالمي يصر على الإطاحة به، ما يجعل سقوطه أمرًا حتميًا خلال فترة قصيرة.