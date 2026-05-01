إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي

كتب : مصراوي

07:10 م 01/05/2026

مباراة الزمالك وإنبي

كتب - نهى خورشيد
أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة القمة

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

دكة بدلاء الزمالك

فيما ضمت دكة البدلاء كلاً من محمد عواد، السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد ربيع، محمد السيد، آدم كايد، شيكو بانزا، وسيف الجزيري.

إعلان

إعلان

