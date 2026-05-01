بعد إحلال وتجديد شامل.. افتتاح مسجد أحمد غنام بقرية الحصة في طوخ

كتب : أسامة علاء الدين

06:20 م 01/05/2026

افتتاح مسجد أحمد غنام بقرية الحصة في طوخ

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، تحت إشراف الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير المديرية، مسجد أحمد غنام بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانة وإحلال وتجديد شاملة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنىً ومعنىً.

تفاصيل التطوير وتكلفة الإنشاء

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه تم افتتاح المسجد بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل، وفرشه بالسجاد الجديد على مساحة تقارب 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 500 ألف جنيه، بما يوفر بيئة مناسبة ومهيأة لأداء الشعائر الدينية.

جاهزية المسجد للأنشطة الدعوية

وأكدت المديرية أن المسجد أصبح جاهزًا لإقامة الصلوات والأنشطة الدعوية والقرآنية، إلى جانب استضافة الندوات والفعاليات الدينية والتوعوية، بما يعزز دوره في نشر القيم الإسلامية الوسطية.

خطبة الجمعة ورسائل توعوية

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عمر مختار مدير إدارة أوقاف طوخ، تحت عنوان «إتقان العمل واجب ديني ووطني»، مؤكدًا أهمية الإخلاص والأمانة في العمل، باعتبارهما من القيم الأساسية في الإسلام، ودورهما في تحقيق نهضة المجتمع.

التحذير من ظاهرة النصب والاحتيال

وحذر خطيب الجمعة من ظاهرة «المستريح» وعمليات الاحتيال المالي، لما تمثله من خطورة على الأفراد، داعيًا المواطنين إلى تحري مصادر الكسب الحلال وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع دون وعي.

إقبال المواطنين واستمرار التطوير

وشهد الافتتاح حضورًا كبيرًا من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد، فيما أكدت مديرية أوقاف القليوبية استمرار جهودها في تطوير ورفع كفاءة المساجد، وتعزيز دورها التوعوي والدعوي في المجتمع.

