الدوري المصري

بيراميدز

3 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب : مصراوي

06:57 م 01/05/2026

الأهلي و الزمالك (3)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.


ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.


تشكيل الأهلي أمام الزمالك:


حراسة المرمى: مصطفى شوبير


خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا


خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور


خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



بالفيديو| هاني شاكر يكشف سر حبه لنادي الزمالك.. قبل وعكته الصحية
زووم

بالفيديو| هاني شاكر يكشف سر حبه لنادي الزمالك.. قبل وعكته الصحية
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 الزمالك.. الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 الزمالك.. الدوري المصري
توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
أخبار مصر

توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
"في انتظار نتيجة القمة".. بيراميدز يحقق فوزا مثيرا على إنبي بثلاثية في
رياضة محلية

"في انتظار نتيجة القمة".. بيراميدز يحقق فوزا مثيرا على إنبي بثلاثية في
10 صور ساحرة لـ أشهر جميلات برج الحمل
علاقات

10 صور ساحرة لـ أشهر جميلات برج الحمل

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 الزمالك.. الدوري المصري
الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري