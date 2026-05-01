أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة ياس توروب عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.



ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.



تشكيل الأهلي أمام الزمالك:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير



خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا



خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي