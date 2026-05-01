تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددًا من الشكاوى الواردة من سكان حي بولاق الدكرور، وفي إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملات لضبط المحال التجارية بشارع علي بن أبي طالب

تضمنت الشكاوى الواردة عدم التزام بعض المحال التجارية بمواعيد الغلق بشارع علي بن أبي طالب، وكلف المحافظ، على الفور، حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتعامل مع المخالفة.

وأسفرت التحركات عن التشديد على المحال بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق القانونية، إلى جانب رفع عدد من حالات الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين.

استجابة فورية لشكوى تراكم المخلفات بشارع مجمع الشعراوي ونفق الريس

تلقت المحافظة شكوى بشأن وجود بؤرة لتجمع المخلفات بشارع مجمع الشعراوي ونفق الريس، ما تسبب في تضرر الأهالي من انتشار القمامة بالمنطقة.



وكلف المحافظ، على الفور، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات من الموقع محل الشكوى، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمنع تكرار المشكلة والحفاظ على مستوى النظافة.

مواجهة التكدس المروري بمركبات التوك توك وميكروباصات شارع ناهيا

تلقت المحافظة، في سياق متصل، شكوى من سكان شارع ناهيا بشأن صعوبة الحركة المرورية نتيجة انتشار مركبات التوك توك والميكروباص بشكل عشوائي.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة الوضع الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ورفع المعوقات التي تعرقل سير المواطنين.

