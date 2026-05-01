بالصور ـ جماهير أسيوط تشد الرحال إلى القاهرة لمساندة الزمالك في قمة الأهلي

في مشهد خطف الأنظار وجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية قبل ساعات من ديربي القاهرة، احتشد عدد من مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، في انطلاقة مشتركة صوب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريقيهما في مباراة القمة المرتقبة.

مشهد حضاري من مسقط رأس أحمد عيد

لم تكن المغادرة عادية، حيث حرصت جماهير الناديين على التقاط صور تذكارية جمعت بين القميص الأحمر والقميص الأبيض جنبًا إلى جنب قبل استقلال الحافلات، في أجواء اتسمت بالحماس والتآخي.

وتكتسب مدينة طامية خصوصية في هذا الحدث، كونها مسقط رأس لاعب الأهلي أحمد عيد، ما أضفى حالة من الفخر بين أبناء المدينة، الذين حرصوا على تحويل أجواء التنافس الرياضي إلى احتفالية كروية بعيدة عن التعصب.

تجمع جماهيري ورسائل للروح الرياضية

وشهدت الساعات الماضية تجمعًا كبيرًا أمام ميدان الساعة بمدينة طامية، حيث رُفعت أعلام الناديين وتعالت الهتافات الداعية للعب النظيف والتمثيل المشرف للكرة المصرية.

وأكد عدد من المشاركين في المبادرة أن الهدف منها هو التأكيد على أن "المنافسة داخل الملعب، والمحبة في المدرجات"، مشددين على دعمهم الكامل للاعبين وفي مقدمتهم أبناء محافظتهم.

تنظيم وتحرك جماعي نحو القاهرة

وتحركت الحافلات في طوابير منظمة وسط تسهيلات مرورية، لضمان وصول الجماهير إلى ستاد القاهرة في الوقت المناسب، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، فيما تعكس مبادرة جماهير الفيوم صورة إيجابية للروح الرياضية في المحافظات، وتؤكد أن التنافس الكروي يمكن أن يجتمع مع الاحترام والتآخي.