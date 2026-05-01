بقلب رجل واحد.. جماهير الأهلي والزمالك بالفيوم تتجه لمباراة القمة (صور)

كتب : حسين فتحي

06:59 م 01/05/2026
    مشجعى الأهلى والزمالك أيد واحدة بمدينة طامية بالفي
    جماهير الزمالك قبل مغادرة الفيوم
    جماهيرالزمالك قبل مباراة القمة

في مشهد خطف الأنظار وجسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية قبل ساعات من ديربي القاهرة، احتشد عدد من مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، في انطلاقة مشتركة صوب ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريقيهما في مباراة القمة المرتقبة.

مشهد حضاري من مسقط رأس أحمد عيد

لم تكن المغادرة عادية، حيث حرصت جماهير الناديين على التقاط صور تذكارية جمعت بين القميص الأحمر والقميص الأبيض جنبًا إلى جنب قبل استقلال الحافلات، في أجواء اتسمت بالحماس والتآخي.

وتكتسب مدينة طامية خصوصية في هذا الحدث، كونها مسقط رأس لاعب الأهلي أحمد عيد، ما أضفى حالة من الفخر بين أبناء المدينة، الذين حرصوا على تحويل أجواء التنافس الرياضي إلى احتفالية كروية بعيدة عن التعصب.

تجمع جماهيري ورسائل للروح الرياضية

وشهدت الساعات الماضية تجمعًا كبيرًا أمام ميدان الساعة بمدينة طامية، حيث رُفعت أعلام الناديين وتعالت الهتافات الداعية للعب النظيف والتمثيل المشرف للكرة المصرية.

وأكد عدد من المشاركين في المبادرة أن الهدف منها هو التأكيد على أن "المنافسة داخل الملعب، والمحبة في المدرجات"، مشددين على دعمهم الكامل للاعبين وفي مقدمتهم أبناء محافظتهم.

تنظيم وتحرك جماعي نحو القاهرة

وتحركت الحافلات في طوابير منظمة وسط تسهيلات مرورية، لضمان وصول الجماهير إلى ستاد القاهرة في الوقت المناسب، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، فيما تعكس مبادرة جماهير الفيوم صورة إيجابية للروح الرياضية في المحافظات، وتؤكد أن التنافس الكروي يمكن أن يجتمع مع الاحترام والتآخي.

فيديو قد يعجبك



غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"
أخبار مصر

غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"
السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟ السبب قد يكون مخيف
نصائح طبية

لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟ السبب قد يكون مخيف
الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
رياضة محلية

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
فيديو فضح الجريمة.. القبض على متهمين بسرقة حديد "الدائري" لبيعه خردة
أخبار المحافظات

فيديو فضح الجريمة.. القبض على متهمين بسرقة حديد "الدائري" لبيعه خردة

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري