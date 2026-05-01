كشفت شيماء محمد عبد الله، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، عن استقبال الحديقة لعائلة مكونة من 3 أفراد من حيوان فرس النهر، تضم ذكرًا وأنثى وصغيرهما، بالإضافة إلى فصيلة نادرة من الضبع المخطط، الذي يُعرض لأول مرة داخل الحديقة، وذلك ضمن خطة دعم المجموعات الحيوانية بحديقة النزهة.

نقل الحيوانات من الجيزة وبدء مرحلة التأقلم

وأوضحت مدير الحديقة، في تصريحات صحفية، أن الحيوانات الأربعة وصلت اليوم الجمعة إلى الإسكندرية قادمة من الحديقة المركزية بالجيزة، حيث جرى نقلها بشكل آمن بالكامل، مشيرة إلى أن الحيوانات تخضع حاليًا لمرحلة التأقلم داخل بيئتها الجديدة تحت إشراف طبي دقيق لضمان استقرار حالتها الصحية.

استعدادات عيد الأضحى وزيادة عوامل الجذب

وأكدت أن استقبال الحيوانات الجديدة يأتي ضمن استعدادات الحديقة لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى وجود 4 أشبال أسود جديدة، إلى جانب ولادات حديثة لفصائل النسانيس والقرود وصغار الطاووس، بما يعزز من التجربة الترفيهية والبصرية للزائرين خلال فترة الإجازات.

استعراض المواليد الجديدة داخل الحديقة

وكانت الحديقة قد استعرضت مؤخرًا مجموعة من المواليد الجديدة التي حظيت باهتمام واسع من الجمهور، من بينها كبش أروي، وأبو عوق، والقرد الحبشي، فضلًا عن فصائل فرس النهر، وسبع البحر، وصغير الدب، والأسود، والبجع، والتي تُعد من أبرز عوامل الجذب داخل الحديقة.

برنامج وقائي وصيانة شاملة للمرافق

وشددت مدير الحديقة على الالتزام بأعمال النظافة والتطهير الدورية لجميع أماكن عرض الحيوانات ومبيتاتها، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة المرافق لاستقبال المواطنين بصورة مناسبة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج وقائي لرفع مناعة الحيوانات وتوفير الرعاية الطبية والتغذية المناسبة للحفاظ على سلامتها.



