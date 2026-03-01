خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، عقب مصرع الشاب "إسلام. أ. ع. ا" (28 عامًا) وإصابة صديقه "علي. م. ي" بإصابات بالغة، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة كسح بطريق جانبي بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

بحسب شهود عيان، كان الشابان يستقلان دراجة نارية ويسيران في الاتجاه الأيمن من الطريق بشكل طبيعي، قبل أن تفاجئهما سيارة كسح حاولت الانحراف نحو مدخل جانبي يؤدي إلى ترعة، ما تسبب في غلق الطريق أمام الدراجة بشكل مفاجئ.

وأوضح الشهود أن الدراجة كانت تسير بالقرب من حافة الترعة، ومع ضيق المساحة لم يتمكن قائدها من المناورة أو تفادي السيارة، لتقع الصدمة التي أسفرت عن الحادث المأساوي.

نقل المصاب وبدء التحقيقات

أسفر الحادث عن وفاة "إسلام" في الحال متأثرًا بإصاباته، فيما أُصيب صديقه بإصابات خطيرة، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

