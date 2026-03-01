خيّم الحزن على أهالي قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عقب وفاة المهندس هشام فكري متأثرًا بإصابته التي لحقت به جراء حادث أليم على طريق "شبين الكوم – قويسنا" قبل نحو 30 يومًا، بعد رحلة علاج استمرت داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي.

تعرض المهندس الشاب للحادث أثناء عودته بعد حضوره حفل زفاف أحد معارفه، حيث نُقل في حالة خطيرة إلى المستشفى، وظل يخضع للرعاية الطبية المكثفة طوال الأسابيع الماضية وسط دعوات أسرته وأصدقائه وأهالي قريته بخروجه سالمًا.

رحلة علاج انتهت بالوفاة

وقبل مغرب اليوم، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، لتنتهي رحلة علاج قصيرة بألم كبير بين محبيه.

صدمة بين الأهالي

الفقيد في بداية عمره، وكان يستعد لإتمام زفافه بعد خطبة تمت منذ فترة قصيرة، وعُرف بين أبناء قريته بحسن الخلق وطيب السيرة ومساندة الجميع.

ومن المقرر تشييع الجثمان غدًا من مسجد الوكيل، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أسرته وأهالي المصيلحة.