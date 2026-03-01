إعلان

إصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة بأسيوط

كتب : مصراوي

11:11 م 01/03/2026 تعديل في 11:12 م

ارشيفية

أُصيب 3 أشخاص بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بشارع تأمينات السيارات بمدينة أسيوط، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والإسعاف فورًا.

بلاغ رسمي لمديرية الأمن

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اختناق نتيجة تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة المشار إليها، ليتم توجيه فرق الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة.

نقل المصابين لتلقي العلاج

تم نقل المصابين وهم: يسا ا. ح. (21 عامًا)، إبرام ماجد شنودة (18 عامًا)، وأمير إ. م. (19 عامًا)، إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

تسرب غاز اختناق أسيوط شقة سكنية شارع تأمينات السيارات

