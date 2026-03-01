كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقديراته للمدة الزمنية التي قد تستغرقه الحرب مع إيران خلال المرحلة الحالية من العمليات العسكرية.

وأوضح ترامب، ملامح الجدول الزمني المحتمل للمواجهة، مشيرا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران قد يمتد لعدة أسابيع قادمة قبل الوصول إلى أهدافه.

تقديرات ترامب للحرب مع إيران

وقالت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن ترامب: "لطالما كانت عملية تستغرق 4 أسابيع"، مضيفا "كنا نعتقد أنها ستستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك".

وتابع ترامب: "على الرغم من قوتها، إلا أنها دولة كبيرة، وسيستغرق الأمر 4 أسابيع أو أقل".

وتُعد هذه التصريحات، أوضح مؤشر رسمي صدر حتى الآن حول المدة التي تتوقع الإدارة الأمريكية أن تستمر فيها الحملة العسكرية الحالية.

خطاب مرتقب حول الصراع الأمريكي مع إيران

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أنه قد يلقي قريبا خطابا عاما آخر بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الميدانية، لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بتطورات الصراع الأمريكي مع إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي قائلا: "أنا أستعد للقيام بذلك".