استجابة لتنظيم الاتصالات.. 3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء

كتب : آية محمد

07:40 م 01/03/2026 تعديل في 07:40 م

3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء

أعلنت 3 شركات محمول عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك إتاحة دقائق دولية مجانية لعملائهم للاطمئنان على ذويهم في عدد من الدول العربية، وذلك استجابة لتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح المشتركين خمس دقائق دولية مجانية.

ونشرت الشركات عبر حساباتها الرسمية تفاصيل المبادرة، موضحة مدة الاستفادة والدول المشمولة بها.

اورنچ

قالت اورنچ مصر: "حرصًا منا في اورنچ مصر على مساندة ودعم عملائنا للاطمئنان على سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة، ليك 5 دقائق دولية لمدة 3 أيام ابتداءً من 2 مارس".

وي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات "وي": "تقدر تطمن على أهلك وحبايبك، ليك 5 دقائق دولية كل يوم ولمدة 7 أيام عشان تطمن على أهلك وحبايبك في قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية والأردن، وذلك ابتداءً من اليوم".

فودافون

كما أعلنت فودافون مصر: "حرصًا منا في ڤودافون مصر على دعم عملائنا والاطمئنان على سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة بالمنطقة، سيتم إتاحة دقائق ومكالمات دولية مجانية لمدة ثلاثة أيام إلى قطر والكويت والسعودية والبحرين والأردن والإمارات، وذلك ابتداءً من اليوم.

