شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة والعشرين، والذي أقيم داخل أكاديمية الدلتا للعلوم.

حرص المحافظ على اختبار الفائزين من حفظة كتاب الله قبل تكريمهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لقيمة أهل القرآن ودورهم في بناء المجتمع وترسيخ القيم.

حضور القيادات والشخصيات العامة

حضر الاحتفالية الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، وحازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأسر المكرمين.

كلمة المحافظ: تقدير دور حفظة القرآن

أعرب اللواء طارق مرزوق خلال كلمته عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، على تنظيم هذه المسابقة واستمرارها على مدار السنوات، قائلاً: "أوجه الشكر والتقدير للدكتور محمد ربيع على هذه المسابقة لتكريم درر مصر المحمية بهم حفظة كتاب الله عز وجل، هؤلاء هم فخر لنا جميعًا."

وأضاف المحافظ: "اليوم من أسعد أيامي لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل، فمصر محفوظة بهؤلاء وبأمثال الدكتور محمد ربيع الذي يكرم حفظة القرآن، ودعم مثل هذه المبادرات يعزز قيم الانتماء والإيجابية ويرسخ مكانة القرآن وأهله في المجتمع."

تحية لأولياء الأمور

هنأ المحافظ أولياء الأمور، مؤكدًا تقديره لدورهم في تربية أبنائهم ورعايتهم ليكونوا من حفظة كتاب الله، وقال:

"أهنئ أولياء أمور حفظة كتاب الله عز وجل، وأوجه لهم الشكر على رعايتهم واهتمامهم بأبنائهم."