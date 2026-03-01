إعلان

في بيان مشترك.. 3 دول أوروبية تتعهد بـ"تدمير قدرة إيران الصاروخية"

كتب - مصطفى الشاعر

11:31 م 01/03/2026

فرنسا وألمانيا وبريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك نقلته وكالة "رويترز"، عن استيائهم الشديد إزاء الهجمات الصاروخية العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها إيران، مؤكدين "رفضهم القاطع" لهذا التصعيد.

الدفاع عن المصالح والحلفاء

بحسب البيان، أعلن القادة الأوروبيون الثلاثة، اليوم الأحد، عزمهم اتخاذ خطوات "ملموسة" للدفاع عن مصالح بلادهم ومصالح حلفائهم في المنطقة، محذّرين من استمرار التهديدات الإيرانية للأمن الإقليمي.

تدمير القدرات من المصدر

أوضح البيان أن الخطوات المرتقبة ستتضمن اتخاذ إجراءات دفاعية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من مصدرها"، في إشارة إلى استهداف مباشر لمنصات الإطلاق.

تنسيق مشترك مع واشنطن

اختتم قادة الدول الثلاث بيانهم بالتأكيد على الاتفاق للعمل والتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء في المنطقة بشأن طبيعة وحجم الخطوات التي سيتم اتخاذها للرد على الهجمات.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا واشنطن هجمات إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس
رياضة محلية

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس

ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار