في بيان مشترك.. 3 دول أوروبية تتعهد بـ"تدمير قدرة إيران الصاروخية"

أعرب قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك نقلته وكالة "رويترز"، عن استيائهم الشديد إزاء الهجمات الصاروخية العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها إيران، مؤكدين "رفضهم القاطع" لهذا التصعيد.

الدفاع عن المصالح والحلفاء

بحسب البيان، أعلن القادة الأوروبيون الثلاثة، اليوم الأحد، عزمهم اتخاذ خطوات "ملموسة" للدفاع عن مصالح بلادهم ومصالح حلفائهم في المنطقة، محذّرين من استمرار التهديدات الإيرانية للأمن الإقليمي.

تدمير القدرات من المصدر

أوضح البيان أن الخطوات المرتقبة ستتضمن اتخاذ إجراءات دفاعية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من مصدرها"، في إشارة إلى استهداف مباشر لمنصات الإطلاق.

تنسيق مشترك مع واشنطن

اختتم قادة الدول الثلاث بيانهم بالتأكيد على الاتفاق للعمل والتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء في المنطقة بشأن طبيعة وحجم الخطوات التي سيتم اتخاذها للرد على الهجمات.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.