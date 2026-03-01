إعلان

السجن المشدد 15 عامًا لصاحب محل بقالة متهم بالتحرش بطفلة في أسيوط

كتب : محمود عجمي

09:56 م 01/03/2026

محكمة اسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بـ محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على صاحب محل بقالة، بعد إدانته في قضية تحرش بطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا بدائرة شارع المحافظة بمدينة أسيوط.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل البلاغ ووقائع القضية

تعود أحداث القضية رقم 12097 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا من المواطن «محمد. م. ف»، اتهم فيه «شنودة. إ. ف»، صاحب محل بقالة، بالتحرش بابنته «ريتال. م. م»، طالبة بالصف السادس الابتدائي.

نتائج التحريات

وأكدت تحريات معاون مباحث قسم ثان أسيوط صحة الواقعة، حيث تبين قيام المتهم باستدراج الطفلة إلى داخل المحل والتعدي عليها، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة مكتملة الأركان، وأصدرت على إثرها حكمها بالعقوبة المشددة.

محكمة جنايات أسيوط التحرش بالأطفال قضية تحرش

