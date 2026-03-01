إعلان

الجيش الإسرائيلي: 100 مقاتلة استهدفت عشرات المواقع الإيرانية اليوم

كتب : محمود الطوخي

11:19 م 01/03/2026

إيفي ديفرين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن سلاح الجو استهدف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني ضمن خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل الضربات الإسرائيلية في طهران

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إلى أن سلاح الجو تمكن من تحقيق تفوق جوي كامل فوق العاصمة طهران، ما أتاح تنفيذ ضربات بدقة عالية استهدفت أهدافا تابعة للحرس الثوري، ومقر المخابرات ومقر الأمن الداخلي.

وأوضح ديفرين، أن أكثر من 100 مقاتلة شاركت في هذه الموجة الواسعة من الهجمات الجوية ضمن العمليات الجارية.

نطاق الضربات الإسرائيلية في طهران

وأضاف ديفرين: "رسالتنا إلى الإيرانيين واضحة: سنعرف كيف نصل إلى أي شخص في المقر الرئيسي، وفي المخابئ، وفي أي مكان آخر. لا أحد بمنأى عن ذلك".

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن العمليات الميدانية تتم بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي، مضيفا "بدأنا بقوة، وسنواصل التقدم بقوة لضمان استكمال الأهداف المرجوة من ضرباتنا في طهران".

