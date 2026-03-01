تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط نحو طن من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

معلومات وتحريات مؤكدة

كانت معلومات قد وردت إلى مديرية الأمن، وأكدتها التحريات التي أجرتها مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد المغربي، حول قيام إحدى المنشآت بحيازة وتداول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة التي ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، إلى جانب انتهاء فترة صلاحيتها.

ضبط 1000 كيلوجرام واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنشأة المخالفة، وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 1000 كيلوجرام من اللحوم المشار إليها، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرارات عاجلة من الجهات المختصة

قررت الجهات المعنية التحفظ على الكميات المضبوطة بمخازن تحت تصرف النيابة، وإرسال عينات إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المسؤولين عن المنشأة المخالفة.