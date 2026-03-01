إعلان

قصف أمريكي إسرائيلي جديد يستهدف مستشفى "غاندي" في طهران

كتب - مصطفى الشاعر

11:26 م 01/03/2026

قصف إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا ضربة جديدة استهدفت مستشفى "غاندي" في وسط العاصمة طهران، في هجوم وصفته الوكالة بأنه "جريمة حرب".

استهداف المنشآت والضحايا

قالت الوكالة في بيان لها: "ارتكبت الولايات المتحدة وإسرائيل جريمة حرب أخرى بشن ضربة على مستشفى غاندي"، موضحة أن القصف طال أيضا مبنى قيادة الشرطة في جنوب طهران، وأسفر عن وقوع أضرار في مبانٍ سكنية، مشيرة إلى "سقوط ضحايا" دون تحديد عددهم بدقة.

توسيع دائرة الأهداف

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كانت وكالة "فارس" قد أفادت بشن تل أبيب وواشنطن هجمات استهدفت مستشفى تابعة للجيش الإيراني ومبنى تابعا للحرس الثوري في طهران، بالإضافة إلى مراكز للميليشيات الشعبية ومبانٍ سكنية، في حين تصر الولايات المتحدة وإسرائيل على أنهما تستهدفان منشآت عسكرية فقط.

سياق العملية وأهدافها

يأتي هذا القصف ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت أمس السبت، أعلنت إسرائيل أنها تهدف لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، داعيا الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.

في غضون ذلك، عادت الأوضاع الميدانية للانفجار مجددا بعد ساعات من "الهدوء الحذر"؛ حيث استأنفت إيران هجماتها الصاروخية تجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وممتدة من البلاد إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة.

