تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد اللمسات النهائية لصيدلية الإسعاف خلال جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمقر "صيدلية الإسعاف" الجاري تنفيذها لأول مرة على أرض المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتوفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين في المناطق النائية والحدودية.

خدمة علاجية على مدار الساعة

رافق المحافظ خلال الجولة السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة؛ حيث جرى استعراض الخطوات الإنشائية واللوجيستية للصيدلية التي تستهدف تقديم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة متواصلة.

وأوضحت المحافظ أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو القضاء على معاناة المرضى في البحث عن الأدوية النادرة والناقصة، ولا سيما أدوية أمراض الأورام التي كانت تتطلب سفراً لمحافظات أخرى لتوفيرها.

تجهيزات لوجيستية وتنسيق رفيع المستوى

وجرى خلال الجولة التفقدية معاينة وصول التجهيزات اللوجيستية والأثاث الفني اللازم استعداداً للتشغيل الرسمي.

وأكدت المحافظ أن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتبقية، لضمان افتتاح الصيدلية عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، مشيرة إلى أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها للتيسير على المرضى وتخفيف المشقة عن كاهلهم.

توفير أدوية الأورام والنواقص

وقالت المحافظ، إنه تأتي أهمية صيدلية الإسعاف بالوادي الجديد من كونها ستصبح المركز الرئيسي لتوفير الأدوية الحيوية التي لا تتوفر في الصيدليات الخاصة، حيث جرى التأكيد على تزويدها بكافة الأصناف الدوائية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وأكدت المحافظ، أنه جرى التشديد على ضرورة الانتهاء من كافة الترتيبات قبل الموعد المحدد لافتتاح صيدلية الإسعاف بالوادي لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن الواحاتي.