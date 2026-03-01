إعلان

محافظ الدقهلية يتابع مستجدات مشروع "تحيا مصر المنصورة" ويؤكد تسريع تنفيذ المرافق

كتب : رامي محمود

03:26 م 01/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اجتماع قيادات محافظة الدقهلية لانهاء اجراءات توصيل المرافق لمشروع تحيا مصرالمنصورة (4)
  • عرض 5 صورة
    اجتماع قيادات محافظة الدقهلية لانهاء اجراءات توصيل المرافق لمشروع تحيا مصرالمنصورة (3)
  • عرض 5 صورة
    اجتماع قيادات محافظة الدقهلية لانهاء اجراءات توصيل المرافق لمشروع تحيا مصرالمنصورة (5)
  • عرض 5 صورة
    اجتماع قيادات محافظة الدقهلية لانهاء اجراءات توصيل المرافق لمشروع تحيا مصرالمنصورة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل بمشروع «تحيا مصر المنصورة» الاستثماري، في إطار جهود المحافظة لتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية، مع الدفع بوتيرة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

تنسيق مشترك لتوصيل المرافق الأساسية

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ومناقشة آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة توصيل المرافق الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، إلى كافة مكونات المشروع، بما يحقق التكامل بين عناصره ويواكب حجم الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على إزالة أية عقبات فنية أو إجرائية بشكل فوري، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

معاينات ميدانية واستدامة للبنية الأساسية

واتفق الحضور على استكمال أعمال التنسيق الفني بين الجهات المختصة، وإجراء المعاينات الميدانية لمواقع إنشاء المرافق الرئيسية، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق أفضل الحلول الفنية والهندسية، بما يضمن استدامة وكفاءة البنية الأساسية للمشروع على المدى الطويل.

ويُعد مشروع «تحيا مصر المنصورة» من المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية بمدينة المنصورة، من خلال إقامة مجتمع عمراني متكامل يضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية وترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رؤية تنموية لعاصمة الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز المشروع وفق رؤية الدولة لتطوير عواصم المحافظات، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الصورة الحضارية لمدينة المنصورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الدقهلية الدقهلية تحيا مصر المنصورة البنية التحتية مرافق تنمية مستدامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار مصر

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران