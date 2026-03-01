عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل بمشروع «تحيا مصر المنصورة» الاستثماري، في إطار جهود المحافظة لتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية، مع الدفع بوتيرة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

تنسيق مشترك لتوصيل المرافق الأساسية

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ومناقشة آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة توصيل المرافق الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، إلى كافة مكونات المشروع، بما يحقق التكامل بين عناصره ويواكب حجم الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على إزالة أية عقبات فنية أو إجرائية بشكل فوري، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

معاينات ميدانية واستدامة للبنية الأساسية

واتفق الحضور على استكمال أعمال التنسيق الفني بين الجهات المختصة، وإجراء المعاينات الميدانية لمواقع إنشاء المرافق الرئيسية، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق أفضل الحلول الفنية والهندسية، بما يضمن استدامة وكفاءة البنية الأساسية للمشروع على المدى الطويل.

ويُعد مشروع «تحيا مصر المنصورة» من المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية بمدينة المنصورة، من خلال إقامة مجتمع عمراني متكامل يضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية وترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رؤية تنموية لعاصمة الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز المشروع وفق رؤية الدولة لتطوير عواصم المحافظات، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الصورة الحضارية لمدينة المنصورة.