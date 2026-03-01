انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، والفول السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، والدواجن، والجبن، واللبن السائب، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 66.87 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.24 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.8 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 29.21 جنيه، بتراجع 7.91 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.38 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.09 جنيه، بتراجع 5.81 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.96 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 106.76 جنيه، بتراجع 9.67 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 413.01 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.47 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.29 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.07 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.09 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 289.34 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.82 جنيه، بزيادة 2.38 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 110.24 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

