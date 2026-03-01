أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل مستشفى حميات الشامية، المقر المؤقت لخدمات مستشفى ساحل سليم المركزي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالرعاية الطبية.

قيادات تنفيذية وصحية ترافق المحافظ

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

متابعة الأقسام الطبية والحالات الحرجة

وتضمنت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة، والقسطرة القلبية، والمبتسرين والحضانات، والقسم الداخلي، حيث شدد المحافظ على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة وجاهزية الفرق الطبية. كما أكد أهمية تواجد الأطقم المتخصصة على مدار الساعة وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة ومتكاملة.

تفقد وحدات الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية

كما شملت الجولة زيارة قسم الحميات الذي يضم 10 أسرّة، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والعيادات والترصد والمعمل والأشعة والصيدلية وغرفة الحجز. وتفقد المحافظ وحدة الكلى الصناعي التي تشمل 30 جهازًا للغسيل الكلوي، واطمأن على انتظام الجلسات ومواعيدها وخلوها من أي معوقات قد تؤثر على المرضى.

لقاء مباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط عدداً من المواطنين والمترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية، واستجاب لعدد من الطلبات بصورة فورية، موجّهًا إدارة المستشفى بدراسة باقي الملاحظات والعمل على إزالة أي عقبات. وأكد أن صوت المواطن يمثل البوصلة الحقيقية لتقييم الأداء وتحسينه.

عرض تفصيلي حول نقل الخدمات إلى المقر المؤقت

واستمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول آلية نقل جميع الخدمات الطبية إلى المقر المؤقت لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد وتجهيزه. وأوضح أن الموقع المؤقت تم دعمه بخدمات تخصصية إضافية وتطبيق معايير الجودة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

الصحة في صدارة أولويات المحافظة

وأكد اللواء محمد علوان أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى ما شهدته أسيوط من تطوير ودعم للمستشفيات ضمن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما لفت إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

دعوة لمضاعفة الجهود وتحقيق منظومة صحية حديثة

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمة صحية تليق بأهالي أسيوط، وتحقيق أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.