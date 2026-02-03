إعلان

"14 فرقة عالمية".. كرنفال فني يشعل "السوق السياحي" بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

08:45 م 03/02/2026
أسوان - إيهاب عمران

انطلق مساء اليوم الثلاثاء، في كرنفال استعراضي مبهج بالسوق السياحي لمدينة أسوان، ديفيليه مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، لتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي.

وشهد فعاليات الديفيليه اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، بحضور أولريك شانون سفير دولة كندا بالقاهرة، حيث بدأ الموكب الاحتفالي من أمام محطة أسوان مرورًا بشارع السوق السياحي، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

تلاحم فلكلوري

وقدمت الفرق الفنية المصرية والأجنبية المشاركة عروضًا استعراضية متنوعة جسدت ثراء التراث الشعبي، عبر لوحات فنية من الفلكلور المصري والعالمي امتزجت بأنغام المزمار ودقات الطبول، مما خلق حالة من التفاعل الكبير بين السائحين وأهالي المدينة الذين شاركوا الفرق الغناء والرقص والتقاط الصور التذكارية.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة 6 فرق مصرية للفنون الشعبية هي بني سويف، والأنفوشي، وأسوان، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والعريش، إلى جانب 8 فرق أجنبية تمثل دول السودان، وفلسطين، ومونتينيجرو، ولاتفيا، والهند، واليونان، وكازاخستان، وتونس، مما يضفي صبغة عالمية على الحدث.

أجندة الفعاليات

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات بإقامة ديفيليه نهري صباح غد الأربعاء بالمراكب النيلية، يليه حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساء اليوم نفسه على مسرح فوزي فوزي الصيفي، على أن تبدأ العروض الفنية المقدمة للجمهور اعتبارًا من 5 فبراير في مواقع ثقافية وسياحية متعددة بمدن ومراكز المحافظة.

وتختتم فعاليات المهرجان بحفل فني كبير على مسرح فوزي فوزي يوم 9 فبراير الجاري، ليؤكد المهرجان مكانته كأحد أبرز التظاهرات الثقافية الدولية التي تحتضنها مصر، ودوره الحيوي في ترسيخ أسوان كمنصة للحوار الثقافي وجسر للتواصل الإنساني بين الشعوب.

لسوق السياحي لمدينة أسوان ديفيليه مهرجان أسوان الدولي الهيئة العامة لقصور الثقافة السوق السياحي بأسوان

