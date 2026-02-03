إعلان

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"

كتب : معتز عباس

08:35 م 03/02/2026 تعديل في 08:54 م
شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو أثناء تصوير أغنية المطربة الشعبية رحمة محسن، ضمن أحداث مسلسل "على كلاي"، المقرر عرضه فى رمضان 2026.

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأغنية اللى هتدغدغ الدنيا فى رمضان إن شاء الله علي كلاي ورحومه وشوية حظ".

وظهر العوضى فى الفيديو وهو يرقص برفقة رحمة محسن ومحمد ثروت على أنغام الأغنية.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي محمد ثروت وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

الفنان أحمد العوضى أغنية المطربة الشعبية رحمة محسن مسلسل على كلاي أغنية رحمة بمسلسل على كلاي رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

