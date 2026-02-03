"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل

شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو أثناء تصوير أغنية المطربة الشعبية رحمة محسن، ضمن أحداث مسلسل "على كلاي"، المقرر عرضه فى رمضان 2026.

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأغنية اللى هتدغدغ الدنيا فى رمضان إن شاء الله علي كلاي ورحومه وشوية حظ".

وظهر العوضى فى الفيديو وهو يرقص برفقة رحمة محسن ومحمد ثروت على أنغام الأغنية.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي محمد ثروت وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

